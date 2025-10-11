Скидки
Главная Хоккей Новости

А. Заварухин: когда Дорофеев появился в Челябинске, было видно, что он перерос нашу лигу

Комментарии

Тренер «Автомобилиста» Алексей Заварухин высказался об игре форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, который в двух стартовых матчах сезона НХЛ забил четыре гола.

«Когда Дорофеев появился в Челябинске, было видно, что он нашу лигу перерос. Он набирал очки, показывал свой класс, команда побеждала. Думаю, после того, как его отправили в МХЛ, он принял решение бежать из Челябинска. Мастерство Паши было видно, но мне больше нравится Максим Шабанов», — приводит слова Заварухина Metaratings.

Заварухин работал с Дорофеевым в МХЛ, будучи главным тренером «Белых Медведей».

Ранее игру Дорофеева оценил бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

