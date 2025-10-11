Защитник московского «Динамо» объяснил, за счёт чего удалось обыграть ЦСКА с 0:3

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев объяснил, за счёт чего удалось обыграть ЦСКА (4:3 Б) после того, как бело-голубые уступали со счётом 0:3.

— Эмоциональный матч получился, покатались на американских горках. Сначала о плохом. Что было в первом периоде, почему настолько неудачно вошли в игру?

— Плохо начали, много проигрывали вбрасываний, подборы и инициатива были за ними.

— Раньше было очень сложно представить, что можно отыграть три шайбы у команды Никитина. Было ощущение, что Игорь Валерьевич ещё не настроил ЦСКА на те рельсы, что умеет? Как настраивались на второй период, получив такой ушат холодной воды в первом?

— Если не ошибаюсь, с Ярославлем в прошлом году тоже отыгрывались с 0:3. У ЦСКА команда новая собрана, всё равно здорово играют, видно его руку. Мы ничего не меняли в игре, просто, если говорить на сленге, врубились – и пошло-поехало.

— Понятно, что этот вопрос больше к нападающим, потому что для защитников ничего не меняется, но вы перешли на три тройки. И в Нижнем Новгороде этот ход также сработал. Кажется, в три тройки играть «Динамо» даже легче…

— Согласен, что это вам лучше спрашивать у нападающих. Но со своей стороны замечу, когда в три тройки играешь, моменты появляются, – сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.