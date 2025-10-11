Скидки
Защитник московского «Динамо» объяснил, за счёт чего удалось обыграть ЦСКА с 0:3

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев объяснил, за счёт чего удалось обыграть ЦСКА (4:3 Б) после того, как бело-голубые уступали со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

— Эмоциональный матч получился, покатались на американских горках. Сначала о плохом. Что было в первом периоде, почему настолько неудачно вошли в игру?
— Плохо начали, много проигрывали вбрасываний, подборы и инициатива были за ними.

— Раньше было очень сложно представить, что можно отыграть три шайбы у команды Никитина. Было ощущение, что Игорь Валерьевич ещё не настроил ЦСКА на те рельсы, что умеет? Как настраивались на второй период, получив такой ушат холодной воды в первом?
— Если не ошибаюсь, с Ярославлем в прошлом году тоже отыгрывались с 0:3. У ЦСКА команда новая собрана, всё равно здорово играют, видно его руку. Мы ничего не меняли в игре, просто, если говорить на сленге, врубились – и пошло-поехало.

— Понятно, что этот вопрос больше к нападающим, потому что для защитников ничего не меняется, но вы перешли на три тройки. И в Нижнем Новгороде этот ход также сработал. Кажется, в три тройки играть «Динамо» даже легче…
— Согласен, что это вам лучше спрашивать у нападающих. Но со своей стороны замечу, когда в три тройки играешь, моменты появляются, – сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

