Сергеев — о календаре: для всех сложно. Непонятно, зачем начинаем играть в начале сентября

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал структуру календаря Континентальной хоккейной лиги.

— Есть ощущение, что «Динамо» вышло из стартового кризиса. Или всё-таки рано об этом говорить?

— Как вышли из него, так можно обратно зайти. Поэтому, честно говоря, не хочется обсуждать. Всё очень тонко у нас, да и у всех команд. Где-то слабину даёшь — можно вернуться в состояние, в которое возвращаться не хочется.

— У «Динамо» необычный календарь, сложно понять, как он устроен. Два матча играете, потом пауза, снова два матча и пауза, так почти до конца октября. Насколько сложно для профессионального хоккеиста так играть неритмично?

— Думаю, для всех сложно. На самом деле, непонятно, зачем начинаем играть в начале сентября. Давайте на две-три недели сдвинем, начнём с октября. Тех пауз, которые будут на Кубок Первого канала, Матч звёзд, Новый год, вполне достаточно, чтобы провести время дома с семьёй, кому-то куда-то съездить, да и выходные будут появляться в обычном режиме. А тут непонятно: две сыграл, потом пять дней нет игр.

— У ЦСКА тоже перед сегодняшним матчем было пять дней на подготовку, тогда как «Динамо» только-только сыграло с «Салаватом».

— Да. Не знаю, зачем так, нет никакого смысла, – сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.