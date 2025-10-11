Шведский защитник московского «Динамо» назвал потрясающим камбэк в матче с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон оценил победу над ЦСКА (4:3 Б) во встрече, где бело-голубые после первого периода проигрывали со счётом 0:3.

— «Динамо» впечатляюще вернулось в игру. Но почему так плохо сложился первый период?

— В первом периоде они были намного лучше, использовали свои моменты, забивали голы. Но во втором и третьем периодах мы доминировали, что стало шагом к итоговой победе. Это было потрясающе.

— В «Динамо» вы никогда не играете в большинстве. В меньшинстве выходите нередко, можно сказать, что защитник оборонительного плана. Устраивает ли вас такое положение вещей?

— Никогда толком не играл в большинстве, так как это не соответствует моему стилю игры. Поэтому оставляю это тем, кто лучше и опытнее в этом компоненте. Я же предпочитаю игру в меньшинстве.

— Раньше вы защищали цвета ЦСКА. Можно ли сказать, что встречи с армейцами лично для вас особенные?

— Конечно. Я провёл там три года. Знаю многих ребят оттуда. Хочется добиться успеха и победить их. Так что вечер стал по-настоящему приятным, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.