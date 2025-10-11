Скидки
Шведский защитник московского «Динамо» назвал потрясающим камбэк в матче с ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон оценил победу над ЦСКА (4:3 Б) во встрече, где бело-голубые после первого периода проигрывали со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

— «Динамо» впечатляюще вернулось в игру. Но почему так плохо сложился первый период?
— В первом периоде они были намного лучше, использовали свои моменты, забивали голы. Но во втором и третьем периодах мы доминировали, что стало шагом к итоговой победе. Это было потрясающе.

— В «Динамо» вы никогда не играете в большинстве. В меньшинстве выходите нередко, можно сказать, что защитник оборонительного плана. Устраивает ли вас такое положение вещей?
— Никогда толком не играл в большинстве, так как это не соответствует моему стилю игры. Поэтому оставляю это тем, кто лучше и опытнее в этом компоненте. Я же предпочитаю игру в меньшинстве.

— Раньше вы защищали цвета ЦСКА. Можно ли сказать, что встречи с армейцами лично для вас особенные?
— Конечно. Я провёл там три года. Знаю многих ребят оттуда. Хочется добиться успеха и победить их. Так что вечер стал по-настоящему приятным, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Новости. Хоккей
