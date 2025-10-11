Шведский защитник московского «Динамо» назвал потрясающим камбэк в матче с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон оценил победу над ЦСКА (4:3 Б) во встрече, где бело-голубые после первого периода проигрывали со счётом 0:3.
— «Динамо» впечатляюще вернулось в игру. Но почему так плохо сложился первый период?
— В первом периоде они были намного лучше, использовали свои моменты, забивали голы. Но во втором и третьем периодах мы доминировали, что стало шагом к итоговой победе. Это было потрясающе.
— В «Динамо» вы никогда не играете в большинстве. В меньшинстве выходите нередко, можно сказать, что защитник оборонительного плана. Устраивает ли вас такое положение вещей?
— Никогда толком не играл в большинстве, так как это не соответствует моему стилю игры. Поэтому оставляю это тем, кто лучше и опытнее в этом компоненте. Я же предпочитаю игру в меньшинстве.
— Раньше вы защищали цвета ЦСКА. Можно ли сказать, что встречи с армейцами лично для вас особенные?
— Конечно. Я провёл там три года. Знаю многих ребят оттуда. Хочется добиться успеха и победить их. Так что вечер стал по-настоящему приятным, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
- 11 октября 2025
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27
-
14:26
-
14:25
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:42
-
13:39
-
13:38
-
13:36
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:51
-
12:31
-
12:10
-
11:48
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:11
-
09:52
-
09:40