«Барыс» заключил пробное соглашение с нападающим Кириллом Панюковым

«Барыс» заключил пробный контракт с нападающим Кириллом Панюковым. Соглашение рассчитано до 31 октября, сообщает пресс-служба астанинского клуба.

28-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Барыс». В 58 матчах регулярного чемпионата он набрал 12 (8+4) очков. В КХЛ Панюков также играл за «Амур», «Авангард» и «Ак Барс». В 354 матчах лиги форвард набрал 83 (48+35) очка.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 встреч и с 13 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Барыс» на своём льду примет нижегородское «Торпедо» 12 октября.

