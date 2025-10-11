Классон — о транспорте в Москве: в метро очень громко, поэтому предпочитаю МЦК

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон рассказал, как передвигается по Москве.

— На чём предпочитаете передвигаться по Москве? Максим Комтуа сказал, что ездит на самокате.

— Сам иногда им пользуюсь. Непостоянно, но бывает. А так люблю гулять.

— Многие иностранцы восхищаются красотой московского метро. Ездите на метро?

— Когда играл за ЦСКА, каждый день ездил по МЦК. Мне очень нравилось, там тихо. Когда спускаешься под землю, в метро, становится очень громко, поэтому предпочитал наземное метро – МЦК.

— Болельщики не узнавали в общественном транспорте?

— Я просто ещё один лысый парень здесь, в России, не думаю, что меня кто-то узнавал, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.