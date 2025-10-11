Шведский легионер московского «Динамо» назвал любимые блюда русской кухни

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон рассказал о любимых блюдах русской кухни.

— В одном из своих интервью вы восхищались русской кухней. Какое блюдо особенно полюбилось?

— Очень люблю икру. Чёрную, красную, любую икру.

— А борщ?

— Суп! О, да, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 13 матчей, в которых набрало 17 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Фредрик Классон в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.