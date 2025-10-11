Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шведский легионер московского «Динамо» назвал любимые блюда русской кухни

Шведский легионер московского «Динамо» назвал любимые блюда русской кухни
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон рассказал о любимых блюдах русской кухни.

— В одном из своих интервью вы восхищались русской кухней. Какое блюдо особенно полюбилось?
— Очень люблю икру. Чёрную, красную, любую икру.

— А борщ?
— Суп! О, да, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 13 матчей, в которых набрало 17 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Фредрик Классон в текущем сезоне КХЛ сыграл 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Шведский защитник московского «Динамо» назвал потрясающим камбэк в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android