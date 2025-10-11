Шафранов опроверг информацию о возможном переходе в штаб Хартли в «Локомотиве»

Тренер «Ак Барса» Константин Шафранов опроверг информацию о возможном переходе в штаб Боба Хартли в «Локомотиве».

«Возможный переход в штаб Хартли в «Локомотиве»? Нет, это был вброс, мне никто не звонил», – передаёт слова Шафранова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Константин Шафранов пополнил тренерский штаб казанского клуба 10 октября 2025 года. Тренер отвечает за игру команды в большинстве. Ранее занимавший эту должность Алексей Тертышный покинул клуб по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» набрал 15 очков после 13 матчей и занимает пятое место в таблице Востока.