Главная Хоккей Новости

Тренер Шафранов рассказал о своих обязанностях в штабе Гатиятулина в «Ак Барсе»

Тренер «Ак Барса» Константин Шафранов рассказал о своих обязанностях в штабе Анвара Гатиятулина в казанском клубе.

«Всё отлично. Организация хорошая, здесь всё сделано для хоккея, только работай и получай удовольствие. Будем работать. Шайба приходит в ворота через работу. Одного мастерства сейчас недостаточно.

Работать буду именно с большинством. За меньшинство отвечает другой специалист. Хотя всё взаимосвязано, мы всё равно будем советоваться друг с другом, мы же видим, как работает меньшинство соперника, ищем противоядие. Так что идёт взаимный процесс», – передаёт слова Шафранова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

