Шафранов — о переходе в «Ак Барс»: Гатиятулин давно меня звал, ещё будучи в Челябинске

Тренер «Ак Барса» Константин Шафранов рассказал о своём переходе в штаб казанского клуба.

«Мне позвонил Анвар Рафаилович, предложил поработать вместе. Он давно меня звал, ещё будучи в Челябинске. Но тогда у меня был последний год контракта в сборной, и штаб сохранялся в СКА.

Уход Тертышного? Всегда так считается, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Что-то не получалось, шайба не шла. Принято такое решение в клубе, оно зависело не от меня. Мне предложили работу – я согласился, не было бы предложения – меня бы здесь не было.

Это тренерская доля, сегодня ты здесь, завтра – там. Будем работать, исправлять ситуацию», – передаёт слова Шафранова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.