Тренер Шафранов — о большинстве «Ак Барса»: передерживали шайбу, на отскок позже приезжали

Тренер «Ак Барса» Константин Шафранов рассказал об игре казанского клуба в большинстве.

«Я смотрел все матчи, по мере возможностей, понятно, но практически все. Ещё когда работал в СКА, мы с Анваром Рафаиловичем созванивались, что-то обсуждали, делились советами. И он мне что-то подсказывал, и по хоккеистам мы обсуждали детали. Я мог поделиться советом, если видел что-то.

Маленько передерживали шайбу, затягивали комбинации. Чуть-чуть не хватало чего-то – то на отскок позже приезжали, то шайба вредная в другую сторону отлетала. Видели, как «Магнитка» вчера забила? Вовченко бросил от синей линии, шайба в борт попала, отскочила к Михайлису, который стоял там. Красивый гол. Но это же не комбинация, просто удача.

Такие голы тоже нужны, но всё это приходит через работу. А остальные нюансы уже внутренние, они для хоккеистов, не для журналистов», – передаёт слова Шафранова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На текущий момент «Ак Барс» занимает 20-е место в КХЛ по реализации большинства с показателем 11,1%. Команда забросила при численном преимуществе пять шайб в 45 попытках.