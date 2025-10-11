Скидки
Шафранов высказался о роли Яшкина и Сафонова при реализации большинства «Ак Барса»

Комментарии

Тренер «Ак Барса» Константин Шафранов рассказал о роли нападающих Дмитрия Яшкина и Ильи Сафонова при реализации большинства казанского клуба.

– У «Ак Барса» есть два сильных игрока пятака – Дмитрий Яшкин и Илья Сафонов. Нужно делать ставку на это или не перебарщивать с этим?
– Тут баланс должен быть. Но если это проходит, то почему нет? С Яшкиным я работал в СКА, там тоже проходило. Если не проходило, мы меняли что-то. Это процесс, который не останавливается – ни тренировочный, ни творческий. Всегда нужно что-то менять и что-то искать, – передаёт слова Шафранова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
