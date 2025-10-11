Скидки
Гатиятулин — об увольнении Тертышного: игра в большинстве закрепощала, нужна была встряска

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о прекращении сотрудничества с тренером Алексеем Тертышным. Клуб пригласил на его позицию Константина Шафранова.

«Совместно с Алексеем Викторовичем Тертышным сели, поговорили. Искали разные варианты, так как понимали – то место в лиге по игре в большинстве – это не наше место. Алексей Викторович – профессионал, для него интересы команды всегда на первом месте.

Думали, пробовали разные сочетания, искали варианты выхода из этой ситуации, наигрывали связки, но где-то что-то не шло. Наверное, игра в большинстве в каком-то смысле закрепощала ребят. Была необходима реальная встряска, и мы приняли такое решение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На текущий момент «Ак Барс» занимает 20-е место в КХЛ по реализации большинства с показателем 11,1%. Команда забросила при численном преимуществе пять шайб в 45 попытках.

Тренер Шафранов — о большинстве «Ак Барса»: передерживали шайбу, на отскок позже приезжали
