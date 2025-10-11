Гатиятулин — о Шафранове: приглашал его в «Трактор», он выбрал СКА, но были на связи

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о приглашении Константина Шафранова в казанский клуб.

«Константина Витальевича, ещё когда работал в «Тракторе», приглашал в свой тренерский штаб тренером, именно на большинство. Но на тот момент он выбрал СКА и сборную. И тем не менее на протяжении всего этого времени мы с ним общались периодически, поэтому с коммуникацией проблем не будет, долгой адаптации не потребуется.

У каждого тренера свои критерии оценки игроков. Сейчас в процессе он со всеми познакомится, получит какую-то информацию от нас. На всё нужно время. Будем двигаться дальше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.