Гатиятулин: я в прошлом выезде с журналистами больше общался, чем с семьёй

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал про общение с представителями СМИ.

«Нашли ли свой хоккей? Знаете, если бы сентябрь для нас чуть иначе складывался, мы бы, наверное, другие вопросы обсуждали, общались на другие темы. Помню предыдущий выезд, в поездке я с журналистами, с Павлом Мельниковым (журналист издания «Вечерняя Казань». – Прим. «Чемпионата») больше общался, наверное, чем со своей семьёй.

Мы с Павлом больше общались, чем с родными. Но мне всегда приятно, я открыт для прессы, стараюсь быть честным и открытым перед вами. Всегда с уважением отношусь к вашей профессии и к вашей работе.

Нужна целостная игра все 60 минут. Если какая-то инициатива уходит от нас к сопернику, важно принимать правильные решения, чтобы не хватать удаления, не давать сопернику лишние возможности для опасных моментов у наших ворот», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.