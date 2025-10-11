Скидки
Хоккей

«Ак Барс» вызвал в основную команду Игоря Бардина и Радэля Замалтдинова

«Ак Барс» вызвал в основную команду Игоря Бардина и Радэля Замалтдинова
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что в команду вызваны защитник Игорь Бардин и нападающий Радэль Замалтдинов.

«На выезд с нами поедут Игорь Бардин, Радэль Замалтдинов. Он подъедет сразу к самолёту, на тренировку не успел приехать, вчера играл матч за «Нефтяник». Дали ему возможность выспаться, отдохнуть.

Перспективы Князева? У него родился ребёнок, поэтому он тоже отсутствовал на тренировке. Но он едет на выезд, у нас есть обойма игроков, судить тут нужно не по игровому времени. Где-то он пропускал игры, чуть-чуть, возможно, не хватает стабильности, но мы с ним постоянно об этом разговариваем, указываем на те моменты, которые у него хорошие получаются, но и на те, которые следует поправить. Всё в рабочем процессе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

