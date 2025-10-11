Гатиятулин поделился ожиданиями перед матчем с ЦСКА
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями перед матчем с ЦСКА 12 октября в Москве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команда в рабочем состоянии. У нас была небольшая пауза, за счёт тренировок поддерживали форму.
Ожидания перед матчем с ЦСКА? Мы говорим ребятам, что в первую очередь нужно концентрироваться на своей игре. Время безусловных фаворитов уже прошло, с вводом потолка зарплат, вы сами видите и по результатам других команд, что на каждого соперника нужно выходить и показывать свой хоккей на протяжении всех 60 минут.
Если инициатива уходит от нас к сопернику, то важно принимать правильные решения и не хватать удаления», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
