Гатиятулин поделился ожиданиями перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями перед матчем с ЦСКА 12 октября в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда в рабочем состоянии. У нас была небольшая пауза, за счёт тренировок поддерживали форму.

Ожидания перед матчем с ЦСКА? Мы говорим ребятам, что в первую очередь нужно концентрироваться на своей игре. Время безусловных фаворитов уже прошло, с вводом потолка зарплат, вы сами видите и по результатам других команд, что на каждого соперника нужно выходить и показывать свой хоккей на протяжении всех 60 минут.

Если инициатива уходит от нас к сопернику, то важно принимать правильные решения и не хватать удаления», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

