Гатиятулин: хотим, чтобы всегда всё работало максимально, но такого в спорте не бывает

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о худшем в истории клуба выступлении команды в сентябре.

«Конечно, мы бы хотели и старт другой, чтобы и получалось сразу многое. Но по определённым причинам возникали сложности. Здесь всё в рабочем процессе. Конечно, мы хотим, чтобы всё работало максимально всегда. Но вы знаете, такого в спорте не бывает. Это не только в нашей команде, всю лигу видите – у всех бывают такие отрезки», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» набрал 15 очков после 13 матчей и занимает пятое место в таблице Востока.