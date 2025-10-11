Скидки
Форвард «Айлендерс» Друен дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в голову

Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джонатан Друен дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в голову нападающему «Питтсбург Пингвинз» Коннору Дьюару во время игры 10 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ракелль (Малкин, Кросби) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Инцидент произошел в конце третьего периода. В матче Друен получил 10-минутный и большой штраф.

Кроме того, в соответствии с условиями Коллективного соглашения и исходя из среднегодовой заработной платы игрока, Джонатан Друен будет оштрафован на $ 20 833. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Ранее защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре.

Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре
