Форвард «Айлендерс» Друен дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в голову
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джонатан Друен дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в голову нападающему «Питтсбург Пингвинз» Коннору Дьюару во время игры 10 октября.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ракелль (Малкин, Кросби) – 03:23 (pp) 1:1 Друен (Шефер) – 12:02 1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04 2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41 3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp) 3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19 4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Инцидент произошел в конце третьего периода. В матче Друен получил 10-минутный и большой штраф.
Кроме того, в соответствии с условиями Коллективного соглашения и исходя из среднегодовой заработной платы игрока, Джонатан Друен будет оштрафован на $ 20 833. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.
Ранее защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре.
Комментарии
- 11 октября 2025
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27
-
14:26
-
14:25
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:50
-
13:45
-
13:44
-
13:42
-
13:39
-
13:38
-
13:36
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:51
-
12:31
-
12:10
-
11:48
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:45
-
10:27
-
10:11
-
09:52
-
09:40