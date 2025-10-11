Карпухин: когда приходят победы, команда сразу испытывает эмоциональный подъём

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал об атмосфере в казанском клубе после победных матчей.

«Конечно, когда приходят победы, команда сразу испытывает эмоциональный подъём. Все ребята сразу чувствуют уверенность в своих силах, хочется приходить на тренировки, работать, заниматься. Классная атмосфера, она придаёт сил, уверенности. Конечно, это здорово», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» набрал 15 очков после 13 матчей и занимает пятое место в таблице Востока. В следующей игре казанский клуб встретится с ЦСКА 12 октября в Москве.