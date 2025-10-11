Защитник «Ак Барса» Карпухин рассказал о работе с тренером Константином Шафрановым

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о работе с тренером казанского клуба Константином Шафрановым.

«С Константином Витальевичем мы работали в СКА и сборной, мне знакомы его требования. Видно, что человек пришёл в команду с горящими глазами, хочет привнести что-то новое, где-то как-то изменить ситуацию своим видением. Подкрутить что-то, что у нас не получается.

Не сказал бы при этом, что у нас было очень плохое большинство: по статистике не очень удовлетворительное, но по содержанию оно было на самом деле неплохое. Но сейчас с Константином Витальевичем, надеемся, наладится. Видно, что специалист отдохнувший, пришёл с новым видением, новыми эмоциями, дай бог, это принесёт результат», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.