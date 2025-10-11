Скидки
Карпухин: травмы — часть хоккея, но у нас есть перспективные ребята, готовые помочь

Карпухин: травмы — часть хоккея, но у нас есть перспективные ребята, готовые помочь
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о резерве казанского клуба во время травм хоккеистов.

«В последнее время я не выходил в большинстве, но я всегда в обойме, всегда готов. В случае чего готов, хожу на собрания, полностью интегрирован в рабочий процесс по большинству. Травмы, болезни – это часть хоккея, сезон он длинный, такое случается, такое бывает – ничего страшного.

У нас есть молодые ребята хорошие, перспективные, которые всегда готовы помочь. В таких ситуациях на них рассчитывают, они получают опыт, необходимый им. Это рабочие моменты, всё идёт своим чередом», – передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

