Гатиятулин – о Дорофееве: у каждого своё время, кто-то раньше стартует, кто-то попозже

Гатиятулин – о Дорофееве: у каждого своё время, кто-то раньше стартует, кто-то попозже
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева. На старте сезона НХЛ Павел забросил 4 шайбы в двух первых матчах своей команды. В игре против «Лос-Анджелеса» Дорофеев отметился хет-триком.

– Удивляет ли вас прогресс Павла Дорофеева? Удачно начинает уже второй сезон подряд в «Вегасе», хотя в КХЛ себя не проявил.
– Вы знаете, у каждого своё время приходит, когда игрок раскрывается. Кто-то раньше стартует, кто-то попозже. Работал с Павлом, знаю его сильные стороны, поэтому понимаю за счёт чего он прогрессирует. На сегодняшний день уже давно не общались, правда, поэтому могу сейчас только порадоваться за него, пожелать удачи, как и любому нашему игроку в НХЛ, тем с кем лично работал – тем более.

И в сборной, и в «Тракторе», везде. Всех, по возможности, смотрю, слежу и желаю удачи, – сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В период работы Гатиятулина в «Тракторе» Дорофеев в основном играл за фарм-клуб челябинцев «Челмет». В КХЛ он сыграл за «Трактор» всего один матч в сезоне 2019/20 и результативными действиями не отметился. Ранее игрок выступал за магнитогорский «Металлург».

