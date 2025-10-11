Гатиятулин высказался о перспективах Виталия Кравцова в «Ванкувере»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о перспективах Виталия Кравцова попасть в основной состав «Ванкувера». Гатиятулин работал с Кравцовом в «Тракторе».

– Вы много работали с Кравцовым, хорошо с ним знакомы. Чего ему не хватает для того, чтобы наконец-то заиграть в основе клуба НХЛ?

– Я тут не могу сразу сказать причину, мы говорили с Виталием, но после отъезда в Северную Америку уже не общались с ним. Время будет – пообщаемся. Тогда, возможно, смогу дать какой-то ответ, – сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Кравцов был отправлен в АХЛ через драфт отказов. Он уже провёл первый матч за фарм-клуб «Абботсфорд». Он нанёс 4 броска в створ, но результативными действиями не отметился.