Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас: пустые места уже появляются на СКА. «Шанхай» ещё пару игр выиграет, все там будут

Черкас: пустые места уже появляются на СКА. «Шанхай» ещё пару игр выиграет, все там будут
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о падении зрелищности в матчах армейского клуба.

– Другие клубы предпочитают не увольнять главных тренеров, а искать им усиление в штаб. «Ак Барс» назначил Константина Шафранова, бывшего тренера СКА.
– Я про это и говорю. Разогнать, сломать то, что сделано, легко. Только выстроить что-то новое не так просто. Смотрите, в СКА поменяли логотип, поменяли название. Но только игру не поменяли, её не сделали новой.

Самое главное не то что вместо логотипа, которому 50 лет, поставили какую-то звезду непонятную. Самое главное – это игра. Самое главное – это зритель. А уже пустые места появляются на трибунах.

– Скоро будут больше ходить на «Шанхай», у которого результаты лучше?
– Конечно. 100% будут больше ходить. Сейчас «Шанхай» ещё выиграет пару игр, и все там будут. Люди хотят хоккея, праздника. Сейчас нет праздника, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Черкас: на СКА нет праздника, как при Ротенберге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android