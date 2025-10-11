Скидки
Хоккей

Плющев: сомневаюсь, что СКА сможет вылезти из этой ситуации

Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нестабильной игре санкт-петербургского СКА.

«Неудачи СКА заложены ещё весной прошлого года, когда были предприняты многие действия, связанные с организацией команды, с тем, как комплектовалась команда. Всё не происходит просто так, не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру. Причины глубокие, сомневаюсь, что СКА сможет вылезти из этой ситуации», — приводит слова Плющева Vprognoze.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги располагается на девятой строчке Запада с 13 очками после 13 встреч.

