Хоккей

Трактор — Локомотив, результат матча 11 октября 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Трактор» дома одержал победу над «Локомотивом»
Сегодня, 11 октября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Ливо (Коршков) – 06:45 (5x5)     2:0 Светлаков (Глотов) – 09:17 (4x5)     3:0 Дер-Аргучинцев (Дронов) – 16:11 (5x5)     3:1 Полунин (Красковский, Алексеев) – 36:00 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 10-й минуте форвард Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте нападающий Семён Дер-Аргучинцев забросил третью шайбу в ворота «Локомотива». На 37-й минуте форвард гостей Александр Полунин сократил отставание, установив окончательный счёт в матче.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 20 очками после 14 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Владимир Плющев раскритиковал селекционную работу «Трактора»
