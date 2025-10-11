Владелец «Сан-Хосе» Платтнер рассказал о перестройке команды

Владелец «Сан-Хосе Шаркс» Хассо Платтнер высказался по поводу перестройки команды. Клуб не выходит в плей-офф НХЛ с сезона-2018/2019.

– Начать перестройку команды в 2022 году – это ваше решение?

– Я хотел сделать это ещё пять лет назад. Но прошлое [спортивное] руководство, цитирую, сказало, что это не их видение. Переход Эрика Карлссона, пожалуй, был заключительной попыткой удержать уровень эпохи Джо Торнтона и Джо Павелски. Но, во-первых, только одного игрока недостаточно. Во-вторых, вы знаете достоинства Эрика Карлссона и его недостатки. Он был не самым, как бы это сказать, командным игроком. Он был хорош, но, вероятно, очень хорош в очень сильной команде.

Наши хорошие хоккеисты стали чаще уходить из команды. Мы их отпускали. Обстановка была неподходящей. Думаю, что Бренту Бёрнсу не нравилось, что команда пошла на спад, и один звёздный хоккеист не поможет. Нам нужно было больше игроков. Нужен был тот, кто умеет забивать, нужны были защитники. Поэтому было правильно отпустить даже относительно хороших игроков – например, таких, как Тимо Майер. Но он не тот игрок, на котором можно построить команду.

Потом Томаш Гертл пришёл и сказал: «Хассо, пожалуйста, отпусти меня. Я 10 лет играл за «Сан-Хосе». Я сделал всё возможное. У меня три травмы колена. Если получу ещё одну, я закончу. Мне осталось играть не так много. Позволь мне перейти в команду, где у меня есть шанс выиграть этот чёртов Кубок Стэнли». Я ответил: «Томаш, мы тебя отпускаем». О чём я жалею, потому что мне он нравился. Мы всегда веселились вместе и шутили. Он всегда улыбался. Хороший парень, – приводит слова Платтнера Mercury News.