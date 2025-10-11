Самый молодой вратарь-дебютант КХЛ: было бы приятно поймать бросок Радулова

17-летний вратарь московского «Динамо» Владимир Селиванов назвал имена игроков КХЛ, чьи броски он особенно хотел бы отразить.

«Раньше таким был Никита Гусев, но мы с ним играем в одной команде, поэтому его броски уже посчастливилось и отбить, и пропустить (улыбается). Если говорить о других командах, хотел бы сыграть полноценный матч с ЦСКА и отразить бросок Даниэла Спронга.

Также было бы здорово целиком сыграть с «Авангардом» и «Локомотивом», там много звёздных нападающих, тот же Радулов. Александр — живая легенда, ещё с детства помню, как он накручивал соперников в КХЛ. Было бы особенно приятно поймать его бросок», — приводит слова Селиванова сайт КХЛ.

Напомним, 13 сентября Селиванов сменил Максима Моторыгина в начале третьего периода игры с «Авангардом» (4:7), став самым молодым вратарем (17 лет, 1 месяц, 20 дней), сыгравшим в КХЛ.