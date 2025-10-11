Скидки
Беттмэн высказался о том, что «Баффало» не выходит в плей-офф 14 лет подряд

Комментарии

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о проблемах «Баффало Сэйбрз». Клуб не попадает в плей-офф НХЛ в 14 сезонах подряд, что является антирекордом лиги.

«Баффало – отличный хоккейный рынок, вопрос только в результатах. Знаю, что в клубе очень усердно работают над этим. Знаю, что это жизненно важный вопрос для [владельца] Терри Пегулы. Он полон решимости добиться успеха.

Кстати, помню, что когда он только купил «Баффало Биллс» из НФЛ, поначалу было много критики. Потребовалось три-четыре года, чтобы команда стала лучше. Здесь это займёт больше времени, но преданность Терри не вызывает никаких сомнений. Он потрясающий владелец», – приводит слова Беттмэна The Athletic.

