Форвард «Металлурга» Фёдоров: гол с паса Кузнецова запомнится мне на всю жизнь

18-летний форвард «Металлурга» Михаил Фёдоров поделился впечатлениями от игры в одном звене с нападающим Евгением Кузнецовым. Фёдоров отметился голом с передачи Кузнецова в матче с «Торпедо» (4:1).

– На второй период вышло новое сочетание: Фёдоров – Кузнецов — Козлов. Как оно образовалось? И тренировались ли вы вместе до этого?

– Да нет, вместе мы не тренировались. Просто до нашего выхода у «Металлурга» было большинство. И после большинства мы вышли этой тройкой. И в первом периоде мы тоже выходили один раз. Когда мы вышли во второй раз, нам удалось забить сразу. Мастеровитые ребята, что тут говорить. Андрей Козлов, Евгений Кузнецов — очень приятно с ними играть.

– Твой гол состоялся после паса Кузнецова. До этого он говорил тебе, что сыграет именно так?

– Нет, просто действовали по ситуации. Я увидел, что Евгений вошёл широко в зону на хорошей скорости, я вкатился на пятак, он исполнил отличную передачу, я бросил в касание — забил.

– Для тебя, наверное, это теперь твой самый памятный гол в КХЛ?

– Ну да, конечно. Гол с паса Евгения Кузнецова запомнится мне на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует на гол — это очень круто! – приводит слова Фёдорова сайт «Металлурга».