Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга» Фёдоров: гол с паса Кузнецова запомнится мне на всю жизнь

Форвард «Металлурга» Фёдоров: гол с паса Кузнецова запомнится мне на всю жизнь
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний форвард «Металлурга» Михаил Фёдоров поделился впечатлениями от игры в одном звене с нападающим Евгением Кузнецовым. Фёдоров отметился голом с передачи Кузнецова в матче с «Торпедо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)     1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5)     2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5)     3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)     4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)    

– На второй период вышло новое сочетание: Фёдоров – Кузнецов — Козлов. Как оно образовалось? И тренировались ли вы вместе до этого?
– Да нет, вместе мы не тренировались. Просто до нашего выхода у «Металлурга» было большинство. И после большинства мы вышли этой тройкой. И в первом периоде мы тоже выходили один раз. Когда мы вышли во второй раз, нам удалось забить сразу. Мастеровитые ребята, что тут говорить. Андрей Козлов, Евгений Кузнецов — очень приятно с ними играть.

– Твой гол состоялся после паса Кузнецова. До этого он говорил тебе, что сыграет именно так?
– Нет, просто действовали по ситуации. Я увидел, что Евгений вошёл широко в зону на хорошей скорости, я вкатился на пятак, он исполнил отличную передачу, я бросил в касание — забил.

– Для тебя, наверное, это теперь твой самый памятный гол в КХЛ?
– Ну да, конечно. Гол с паса Евгения Кузнецова запомнится мне на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует на гол — это очень круто! – приводит слова Фёдорова сайт «Металлурга».

Материалы по теме
Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?
Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android