Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Безусловно, это важная победа над очень хорошим соперником. У «Локомотива» быстрая и габаритная команда, которая хорошо двигает шайбу. Они чемпионы прошлого сезона. Отмечу, что Мыльников отлично сыграл в воротах, а также отмечу наше меньшинство.

— Первый период команда провела хорошо, забросила три шайбы. Во втором было создано много хороших моментов. Показалось, что в третьем периоде игра чуть успокоилась. Как думаете, с чем это связано?

— Да, мы отлично начали, но при этом смогли очень гибко использовать все возможности, которые у нас были. Порой ты этого не делаешь, проигрываешь матч, а потом при видеоанализе понимаешь, где их не использовал. Здесь после первого периода ушли в раздевалку, ведя в три шайбы. Это отличный задел, который, правда, несколько успокаивает, при этом заставляет соперника всё больше идти в давление, что и было во втором периоде. Мы хорошо сыграли и в третьем периоде, сумели сдержать соперника, несмотря на их большинство и снятие вратаря. «Локомотив» — очень хорошая команда, с ними непросто играть, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».