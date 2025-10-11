Скидки
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Локомотивом»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Ливо (Коршков) – 06:45 (5x5)     2:0 Светлаков (Глотов) – 09:17 (4x5)     3:0 Дер-Аргучинцев (Дронов) – 16:11 (5x5)     3:1 Полунин (Красковский, Алексеев) – 36:00 (5x5)    

— Безусловно, это важная победа над очень хорошим соперником. У «Локомотива» быстрая и габаритная команда, которая хорошо двигает шайбу. Они чемпионы прошлого сезона. Отмечу, что Мыльников отлично сыграл в воротах, а также отмечу наше меньшинство.

— Первый период команда провела хорошо, забросила три шайбы. Во втором было создано много хороших моментов. Показалось, что в третьем периоде игра чуть успокоилась. Как думаете, с чем это связано?
— Да, мы отлично начали, но при этом смогли очень гибко использовать все возможности, которые у нас были. Порой ты этого не делаешь, проигрываешь матч, а потом при видеоанализе понимаешь, где их не использовал. Здесь после первого периода ушли в раздевалку, ведя в три шайбы. Это отличный задел, который, правда, несколько успокаивает, при этом заставляет соперника всё больше идти в давление, что и было во втором периоде. Мы хорошо сыграли и в третьем периоде, сумели сдержать соперника, несмотря на их большинство и снятие вратаря. «Локомотив» — очень хорошая команда, с ними непросто играть, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

