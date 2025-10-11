Экс-форвард «Питтсбурга» Энтони Анджелло завершил карьеру в 29 лет

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Энтони Анджелло объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет. Хоккеист отметил, что намерен завершить обучение в Корнельском университете, за команду которого провёл три сезона в NCAA.

«Наконец-то пришло время повесить коньки на гвоздь. Хоккей – прекрасная игра, которой я отдал всё, о боже, как же он щедро ответил мне. Он подарил мне друзей, воспоминания и опыт на всю жизнь. Он позволил мне следовать за детскими мечтами и воплощать их. Теперь я возвращаюсь к учебе, чтобы получить диплом Корнельского университета в свои 30 лет. И да, для пивных лиг я свободный агент», – написал Анджелло в своих социальных сетях.

За карьеру форвард провёл 31 матч в НХЛ за «Питтсбург» и набрал 5 (3+2) очков. В АХЛ на счету хоккеиста 339 игр в регулярных чемпионатах и 143 (72+71) очка.