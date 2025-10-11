Главный тренер «Трактора» Гру: прекрасно, что Хартли сейчас тренирует в КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Локомотивом» (3:1) высоко отозвался о Бобе Хартли, возглавляющем ярославский клуб.

— Вы второй раз встречаетесь с «Локомотивом» Боба Хартли. В чём, на ваш взгляд, отличие нынешней команды от «Локомотива» Игоря Никитина?

— Это два очень хороших тренера. Боб — это ментор для многих тренеров в Квебеке. Я несколько моложе его, но он вдохновляет нас не только своими успехами в различных хоккейных лигах, но и тем, как он себя держит и как олицетворяет франко-канадскую тренерскую школу. При этом сегодня утром все наши тренеры, не только канадцы, хотели с ним встретиться. Он щедро уделил нам время и пообщался со всеми. Это особая честь, что я могу стоять на тренерском мостике в той же лиге, в которой работает Боб Хартли. Он — ролевая модель для многих из нас. Прекрасно, что он сейчас тренирует в КХЛ, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».