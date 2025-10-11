Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Гру: прекрасно, что Хартли сейчас тренирует в КХЛ

Главный тренер «Трактора» Гру: прекрасно, что Хартли сейчас тренирует в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над «Локомотивом» (3:1) высоко отозвался о Бобе Хартли, возглавляющем ярославский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Ливо (Коршков) – 06:45 (5x5)     2:0 Светлаков (Глотов) – 09:17 (4x5)     3:0 Дер-Аргучинцев (Дронов) – 16:11 (5x5)     3:1 Полунин (Красковский, Алексеев) – 36:00 (5x5)    

— Вы второй раз встречаетесь с «Локомотивом» Боба Хартли. В чём, на ваш взгляд, отличие нынешней команды от «Локомотива» Игоря Никитина?
— Это два очень хороших тренера. Боб — это ментор для многих тренеров в Квебеке. Я несколько моложе его, но он вдохновляет нас не только своими успехами в различных хоккейных лигах, но и тем, как он себя держит и как олицетворяет франко-канадскую тренерскую школу. При этом сегодня утром все наши тренеры, не только канадцы, хотели с ним встретиться. Он щедро уделил нам время и пообщался со всеми. Это особая честь, что я могу стоять на тренерском мостике в той же лиге, в которой работает Боб Хартли. Он — ролевая модель для многих из нас. Прекрасно, что он сейчас тренирует в КХЛ, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Материалы по теме
«Трактор» сломил чемпиона за один период! «Локомотив» не смог повторить камбэк «Динамо»
«Трактор» сломил чемпиона за один период! «Локомотив» не смог повторить камбэк «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android