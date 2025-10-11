Скидки
Хоккей

Шанхайские Драконы — Динамо Мн, результат матча 11 октября 2025 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» одержали волевую победу над минским «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 11 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хоккеисты китайской команды со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смит, Лимож) – 33:44 (5x5)     1:1 Фу (Спунер) – 51:15 (5x5)     2:1 Спунер (Куинни, Кленденинг) – 57:10 (5x4)    

На 34-й минуте нападающий минского клуба Сэм Энас забил первый гол. На 52-й минуте форвард хозяев Спенсер Фу сравнял счёт. На 58-й минуте форвард Райан Спунер вывел китайский клуб вперёд, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 13 матчей, в которых набрали 18 очков, и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 16 очками после 13 встреч располагается на шестой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
