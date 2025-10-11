«Шанхайские Драконы» одержали волевую победу над минским «Динамо»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 октября, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хоккеисты китайской команды со счётом 2:1.

На 34-й минуте нападающий минского клуба Сэм Энас забил первый гол. На 52-й минуте форвард хозяев Спенсер Фу сравнял счёт. На 58-й минуте форвард Райан Спунер вывел китайский клуб вперёд, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 13 матчей, в которых набрали 18 очков, и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 16 очками после 13 встреч располагается на шестой строчке Запада.