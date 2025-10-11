Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли: в этой лиге маленький зазор между победой и поражением
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Ливо (Коршков) – 06:45 (5x5)     2:0 Светлаков (Глотов) – 09:17 (4x5)     3:0 Дер-Аргучинцев (Дронов) – 16:11 (5x5)     3:1 Полунин (Красковский, Алексеев) – 36:00 (5x5)    

«Было несколько плохих моментов в первом периоде, которые привели к голам соперника. Понравилось, как команда проявила характер во втором периоде, создали много моментов, но вратарь соперника сделал несколько хороших спасений. В этой лиге маленький зазор между победой и поражением, и первый период сыграл решающую роль.

Кого могу выделить в своей команде? Звенья Шалунова и Иванова создавали моменты, и Александр Полунин провёл хорошую игру. Но не люблю кого-то выделять, так как на протяжении длинного сезона будут перепады, и всё выравнивается. Имело ли значение, что у «Трактора» канадский тренер? Абсолютно нет. Никогда не готовил команду под какого-то тренера. Мы часть команды, как и Бен Гру часть команды «Трактор». Никогда не разделяю на русских или иностранных тренеров, ко всем готовимся серьёзно», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

