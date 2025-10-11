Главный тренер «Локомотива» Хартли: в этой лиге маленький зазор между победой и поражением

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Было несколько плохих моментов в первом периоде, которые привели к голам соперника. Понравилось, как команда проявила характер во втором периоде, создали много моментов, но вратарь соперника сделал несколько хороших спасений. В этой лиге маленький зазор между победой и поражением, и первый период сыграл решающую роль.

Кого могу выделить в своей команде? Звенья Шалунова и Иванова создавали моменты, и Александр Полунин провёл хорошую игру. Но не люблю кого-то выделять, так как на протяжении длинного сезона будут перепады, и всё выравнивается. Имело ли значение, что у «Трактора» канадский тренер? Абсолютно нет. Никогда не готовил команду под какого-то тренера. Мы часть команды, как и Бен Гру часть команды «Трактор». Никогда не разделяю на русских или иностранных тренеров, ко всем готовимся серьёзно», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.