«Больше денег мне не нужно». Вратарь «Миннесоты» Густавссон — о зарплате $ 6,8 млн в год

27-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон высказался о своей зарплате по новому контракту с клубом. Шведский вратарь продлил соглашение с «Уайлд» на пять лет и средней годовой зарплатой $ 6,8 млн.

«Это деньги, способные изменить жизнь, и не нужно рисковать такими деньгами. Я живу в маленьком городе в Швеции. Собираюсь вернуться туда после завершения карьеры, и мне не нужно ещё больше денег. Я и мои агенты видели, что Дастин Вульф подписал семилетний контракт с зарплатой $ 7,5 млн в год. Но мне в принципе столько не требовалось.

Рост рынка – это хорошо. Мне нравится, что все игроки получают больше, и хоккейный бизнес приносит больше денег. Через шесть лет мне будет 33, и я смогу подписать ещё один контракт, и, возможно, в следующий раз получу больше денег», – приводит слова Густавссона The Athletic.