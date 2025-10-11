Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Больше денег мне не нужно». Вратарь «Миннесоты» Густавссон — о зарплате $ 6,8 млн в год

«Больше денег мне не нужно». Вратарь «Миннесоты» Густавссон — о зарплате $ 6,8 млн в год
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон высказался о своей зарплате по новому контракту с клубом. Шведский вратарь продлил соглашение с «Уайлд» на пять лет и средней годовой зарплатой $ 6,8 млн.

«Это деньги, способные изменить жизнь, и не нужно рисковать такими деньгами. Я живу в маленьком городе в Швеции. Собираюсь вернуться туда после завершения карьеры, и мне не нужно ещё больше денег. Я и мои агенты видели, что Дастин Вульф подписал семилетний контракт с зарплатой $ 7,5 млн в год. Но мне в принципе столько не требовалось.

Рост рынка – это хорошо. Мне нравится, что все игроки получают больше, и хоккейный бизнес приносит больше денег. Через шесть лет мне будет 33, и я смогу подписать ещё один контракт, и, возможно, в следующий раз получу больше денег», – приводит слова Густавссона The Athletic.

Материалы по теме
Официально
«Миннесота» продлила контракт с вратарём Густавссоном на пять лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android