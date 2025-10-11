Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Дадонов получил перелом руки в дебютной игре за «Нью‑Джерси»

Евгений Дадонов получил перелом руки в дебютной игре за «Нью‑Джерси»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок из-за перелома кисти, полученного во время матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Об этом сообщает журналистка Аманда Стейн в социальной сети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06     1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15     2:1 Миллер (Каррье, Мартинук) – 29:23     2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54     3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp)     3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17     5:3 Джарвис – 59:05     6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47    

36-летний форвард получил удар шайбой по руке во время матча и был вынужден досрочно покинуть площадку. Ранее сообщалось, что у россиянина не выявили серьезных повреждений. После возвращения команды в Нью-Джерси Евгений пройдёт ещё одно обследование, по итогам которого определятся сроки восстановления.

Дадонов перешёл в «Нью-Джерси» в июле 2025 года на правах свободного агента, он подписал контракт с командой на год. Матч с «Каролиной» стал первым для «Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026, россиянин провёл на площадке 9 минут и 32 секунды и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
В «Тракторе» рассказали, мог ли Евгений Дадонов перейти в челябинский клуб в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android