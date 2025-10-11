Евгений Дадонов получил перелом руки в дебютной игре за «Нью‑Джерси»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок из-за перелома кисти, полученного во время матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Об этом сообщает журналистка Аманда Стейн в социальной сети Х.
36-летний форвард получил удар шайбой по руке во время матча и был вынужден досрочно покинуть площадку. Ранее сообщалось, что у россиянина не выявили серьезных повреждений. После возвращения команды в Нью-Джерси Евгений пройдёт ещё одно обследование, по итогам которого определятся сроки восстановления.
Дадонов перешёл в «Нью-Джерси» в июле 2025 года на правах свободного агента, он подписал контракт с командой на год. Матч с «Каролиной» стал первым для «Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ-2025/2026, россиянин провёл на площадке 9 минут и 32 секунды и не отметился результативными действиями.
- 11 октября 2025
