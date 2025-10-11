Плющев: не думаю, что у Никитина получится добиться успеха с ЦСКА в этом сезоне

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев выразил сомнение в том, что ЦСКА успешно проведёт текущий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Нестабильность ЦСКА? У Никитина новая команда, у армейцев новый тренерский штаб, новые требования. Поэтому есть определенные проблемы, связанные с организацией игры. Может быть, пока не все воспринимают то, что предлагает тренерский штаб. Но все эти вопросы решаются со временем.

Не думаю, что в этом сезоне у Никитина получится выстроить такую команду, как у него была в Ярославле, и добиться успеха с ЦСКА. Но в целом, конечно, ему это по силам. Со временем возможно, у Никитина в ЦСКА всё получится», – приводит слова Плющева Legalbet.

На данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 14 очками после 13 матчей.