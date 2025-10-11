Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Евгений Кетов покинул штаб Игоря Ларионова в СКА и возглавил клуб ВХЛ «СКА-ВМФ»

«СКА-ВМФ» официально объявил о назначении на пост главного тренера Евгения Кетова, который ранее входил в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.

«В связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона «СКА-ВМФ» прекращает сотрудничество с главным тренером Николаем Воеводиным. Также команду покидают все члены тренерского штаба, работавшие со «СКА-ВМФ».

Новым главным тренером «моряков» назначен Евгений Кетов, который входил в штаб основной команды СКА. Специалисты, которые будут помогать Евгению Николаевичу, будут объявлены позднее.

«СКА-ВМФ» благодарит Николая Воеводина и тренеров команды за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Кетов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017), чемпион России (2017), двукратный обладатель Кубка Континента (2018 и 2023) в составе СКА. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России. После окончания сезона-2022/2023 завершил игровую карьеру и начал тренерскую, войдя в штаб СКА.