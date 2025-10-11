Защитнику «Флориды» Дмитрию Куликову может потребоваться операция
Российскому защитнику «Флориды Пантерз» Дмитрию Куликову может потребоваться операция из-за травмы верхней части тела, сообщается на сайте НХЛ. 34-летний хоккеист получил повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (2:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Лунделль (Родригес, Питри) – 25:29 (pp) 1:1 Кейтс (Фёрстер) – 37:48 2:1 Маршан (Канин, Грир) – 42:19
«Сейчас уже ясно, в чём проблема. Сегодня вечером специалисты соберутся и примут решение, как действовать дальше. От этого будет зависеть срок восстановления», – приводит слова главного тренера «Флориды» Пола Мориса сайт НХЛ.
Ранее «Флорида» поместила Куликова в список травмированных на неопределённый срок. В нынешнем сезоне Куликов провёл два матча, в которых не набрал очков, показатель полезности «-1».
