Защитнику «Флориды» Дмитрию Куликову может потребоваться операция

Российскому защитнику «Флориды Пантерз» Дмитрию Куликову может потребоваться операция из-за травмы верхней части тела, сообщается на сайте НХЛ. 34-летний хоккеист получил повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (2:1).

«Сейчас уже ясно, в чём проблема. Сегодня вечером специалисты соберутся и примут решение, как действовать дальше. От этого будет зависеть срок восстановления», – приводит слова главного тренера «Флориды» Пола Мориса сайт НХЛ.

Ранее «Флорида» поместила Куликова в список травмированных на неопределённый срок. В нынешнем сезоне Куликов провёл два матча, в которых не набрал очков, показатель полезности «-1».