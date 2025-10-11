Нападающий Джек Рословик высказался о своём переходе в «Эдмонтон»

Нападающий Джек Рословик высказался о решении подписать контракт с «Эдмонтон Ойлерз». В среду 28-летний форвард подписал однолетний контракт с канадским клубом с зарплатой в $ 1,5 млн.

«Главный момент – возможность играть с отличными партнёрами и побеждать. «Ойлерз» два года подряд выходили в финал, ребята хотят пройти весь путь до конца. Во мне тоже горит этот огонь. Хочу победить. Знаю, что это трудно, но здесь есть отличная возможность», – приводит слова Рословика сайт НХЛ.

В сезоне-2024/2025 28-летний форвард выступал за «Каролину Харрикейнз» и после завершения срока действия соглашения с «ураганами» являлся неограниченно свободным агентом. В регулярном чемпионате-2024/2025 Джек сыграл 81 матч и набрал 39 очков (22+17), в плей-офф на его счету один гол и три результативные передачи в девяти играх.