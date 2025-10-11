Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан высказался о победе над минским «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан высказался о победе над минским «Динамо»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Смит, Лимож) – 33:44 (5x5)     1:1 Фу (Спунер) – 51:15 (5x5)     2:1 Спунер (Куинни, Кленденинг) – 57:10 (5x4)    

«Да, мы вышли на второе место в конференции, но время радоваться будет в конце регулярного сезона, если мы окажемся по его итогам на высокой строчке. Пока же мы порадуемся один-два дня тому, что победили сегодня, и пойдём дальше. Это лишь начало сезона. Впереди нас ждёт много встреч. В целом это важная победа для нас. Сыграли лучше, чем двумя днями ранее. Было много моментов, которые у нас получались. Уступали, но в последние 10 минут нашли способ выиграть. Такие серии с одним соперником важно брать. Особенно когда играешь против соседа по конференции. Нам в какой-то степени повезло выиграть оба раза.

Сегодня было много моментов что у той, что у другой команды. Хороши были вратари, они проделали много работы. Нам где-то повезло с отскоками. Спенсер Фу качественного доработал у ворот. Хочу поздравить Бурмистрова с юбилеем. 500 матчей – это классная отметка в карьере. Рад за него. Он классный хоккеист, который действует от защиты. Мы им довольны. У нас 25 игроков в заявке, мне как тренеру всегда нужно принимать какие-то решения по ротации», — приводит слова Галлана сайт КХЛ.

Новости. Хоккей
