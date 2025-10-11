Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Игровая дисциплина предопределила исход. Два удаления – в зоне атаки и в последние минуты матча. 0:2 проиграли третий период. В прошлом матче на этом же обожглись. Не было должной концентрации в последние пять-семь минут. Хотели выводить шайбу дальше, чем в среднюю зону, но не выполнили это, дав тем самым воздух сопернику. Теряли её в средней зоне, соперник шёл в разгон. Нельзя терять концентрацию. Посмотреть даже на соперника: как он выходит, как ловит на себя, как шайбу не даёт доставать у себя под воротами.

У нас в последних матчах одно звено забрасывает. Где другие люди? Шайба, которую отменили, как мне показалось, пересекла линию ворот. У нас были моменты затем, большинство работало чуть лучше, но не забросили. Демченко дали сыграть, как только он восстановился. Фукале у нас больше всех в лиге матчей провёл. Вася здорово сыграл, подтащил. У нас два хороших вратаря, подберём для них график игр», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.