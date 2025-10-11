Вратарь «Каролины» Кочетков получил травму и выбыл минимум на неделю

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков пропустит минимум неделю из‑за травмы. Об этом сообщает журналист Уолт Рафф в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера команды Рода Бриндамора.

Тренер надеется, что Кочетков сможет принять участие в выездной серии «Каролины», которая стартует матчем с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 15 октября. Отмечается, что Бриндамор уверен в готовности Брендона Басси, если тому придется заменить Кочеткова.

В нынешнем сезоне 26‑летний россиянин пока не успел провести ни одного матча. В прошлом сезоне Кочетков сыграл 47 матчей, показав коэффициент надежности 2,60 при 89,8% отраженных бросков. В плей‑офф на его счету четыре встречи: коэффициент надежности — 3,60, процент отраженных бросков — 85,5.