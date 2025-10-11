Скидки
Хоккей

Виннипег Джетс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 11 октября 2025 года, счет 3:2, НХЛ 2025/2026

Дубль Шайфли принёс «Виннипегу» победу над «Лос-Анджелесом», у Кузьменко — ассист


Сегодня, 11 октября, в Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Канада Лайф-центр», одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2025, суббота. 20:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Иафалло (Коннор, Виларди) – 04:48 (pp)     1:1 Андерсон (Даути, Кемпе) – 20:50     1:2 Кемпе (Копитар, Кузьменко) – 29:12     2:2 Шайфли (Бэррон) – 38:57     3:2 Шайфли (Моррисси, Виларди) – 51:47    

В составе «Виннипега» отличились Алекс Иафалло и Марк Шайфли (дважды). За «Лос-Анджелес» заброшенными шайбами отметились Майки Андерсон и Адриан Кемпе.

Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу. Российские форварды канадского клуба Владислав Наместников и Никита Чибриков результативными действиями не отметились.




