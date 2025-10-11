Результаты матчей КХЛ на 11 октября 2025 года

Сегодня, 11 октября, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 октября 2025 года:

«Трактор» – «Локомотив» — 3:1;

«Шанхайские Драконы» – «Динамо» Мн — 2:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 13 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 14 матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.