Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 11 октября 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 11 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 октября 2025 года:

«Металлург» Нк – «Торпедо-Горький» — 7:3;
«Буран» – «Рубин» — 1:2;
«Динамо-Алтай» – «Химик» — 0:4;
«Ростов» – «Югра» — 3:4 ОТ;
«СКА-ВМФ» – «Челмет» — 3:4;
«Динамо» СПб – «Горняк-УГМК» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (21 очко в 14 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Шанхай» снова обыграл Минск, ветераны СКА скучают по Ротенбергу. Итоги дня в хоккее
Видео
«Шанхай» снова обыграл Минск, ветераны СКА скучают по Ротенбергу. Итоги дня в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android