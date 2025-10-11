Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 11 октября 2025 года

Сегодня, 11 октября, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 октября 2025 года:

«Металлург» Нк – «Торпедо-Горький» — 7:3;

«Буран» – «Рубин» — 1:2;

«Динамо-Алтай» – «Химик» — 0:4;

«Ростов» – «Югра» — 3:4 ОТ;

«СКА-ВМФ» – «Челмет» — 3:4;

«Динамо» СПб – «Горняк-УГМК» — 2:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 23 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (21 очко в 14 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.