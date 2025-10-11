Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 11 октября 2025 года

Сегодня, 11 октября, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 октября 2025 года:

«Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи» — 3:1;

«Авто» – «Реактор» — 3:6;

«Ладья» – «Мамонты Югры» — 3:2 Б;

«Красноярские Рыси» – «Локо-76» — 1:0 Б;

МХК «Атлант» – ХК «Капитан» — 5:3;

МХК «Динамо» СПб – «Алмаз» — 3:4 ОТ;

«Снежные Барсы» – «Тюменский Легион» — 4:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 13 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 12 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.