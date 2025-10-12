Скидки
Главный тренер «Филадельфии» рассказал, какими аспектами игры Мичкова он недоволен

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова.

«Нужно позволить ему быть самим собой, но есть аспекты его игры, которые ему стоит улучшить. Думаю, иногда он любит замедлять темп, а мне бы хотелось, чтобы он играл в более «североамериканском» стиле — прямолинейно и быстро», — приводит слова Токкета журналист Джейми Басков в социальной сети X.

Напомним, в первом матче нового сезона НХЛ «Филадельфия» проиграла «Флориде Пантерз» со счётом 1:2. Мичков не набрал очков в этой встрече. В следующем матче «Филадельфия» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Игра пройдёт 12 октября.

